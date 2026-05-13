13 мая, 20:12Происшествия
На МКАД в районе Левобережного затруднено движение из-за аварии
Фото: depositphotos/svedoliver
На внутренней стороне 77-го километра МКАД в районе Левобережного затруднено движение из-за автоаварии. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Уточняется, что зона затора растянулась на семь километров. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее ДТП с тремя грузовиками произошло на внешней стороне МКАД. Инцидент произошел на 65-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. Из-за ДТП движение в этом районе было затруднено.
До этого дорожное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Лосиного Острова. На место прибыли сотрудники городских оперативных служб.
Грузовик опрокинулся после ДТП на 65-м километре МКАД