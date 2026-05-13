Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 20:32

Происшествия

Шесть человек спасли при пожаре в доме на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Шесть человек были спасены при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на Измайловском шоссе. На балконах и частично в квартирах произошло загорание личных вещей и мебели.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 60 квадратных метров, а после потушить пожар.

Ранее на производственном здании в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. Подробности произошедшего устанавливаются.

Короткое замыкание могло стать причиной пожара у "Измайловского кремля"

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика