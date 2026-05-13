13 мая, 09:13Происшествия
Открытое горение ликвидировано на мебельном производстве в подмосковных Мытищах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение на производстве мебели в городском округе Мытищи в Московской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Уточняется, что для ликвидации возгорания в нежилом здании в деревне Сухарево привлекались 33 человека и 11 единиц техники. В результате пожара погибших или пострадавших нет.
О возгорании стало известно в среду, 13 мая. Рано утром в подмосковной деревне загорелось мебельное производство, огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров.
Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию пожарных пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.