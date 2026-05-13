13 мая, 11:54

Эксперт Богданов: цена на картофель снизилась на фоне сокращения доли импорта овощей

Стоимость картофеля в крупных сетях снизилась почти вдвое

Картофель "первой цены" в крупных российских торговых сетях к началу мая 2026 года подешевел до 38 рублей за килограмм. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова.

Вслед за картофелем заметно просели в цене и другие овощи борщевого набора. По его словам, свекла за год подешевела на 46% и сейчас стоит около 38 рублей за килограмм. Репчатый лук стал дешевле на 41%, до 36 рублей за 1 килограмм.

"Белокочанная капуста снизилась в цене на 39% и стоит от 39 рублей за 1 килограмм. Морковь подешевела меньше остальных – на 7%, до 39 рублей за килограмм", – добавил Богданов.

Причиной такой динамики цен специалист назвал резкое сокращение доли импорта. Основу ассортимента на данный момент формирует продукция российских производителей, и в среднем по овощам борщевого набора доля отечественного товара в крупных сетях выросла до 90%.

Свекла на полках полностью российская. По моркови и луку доля отечественной продукции за год поднялась до 90%, по капусте – до 75%. По картофелю импорт сократился почти вдвое и сейчас не превышает 15–18%.

Сети, по словам Богданова, системно работают с российскими овощеводами, используя агроконтракты с авансированием будущего урожая и гарантированными объемами закупок, сотрудничают с малыми и средними хозяйствами через агроагрегаторы, взаимодействуют с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Ранее сообщалось, что цены за килограмм клубники в российских магазинах в середине мая опустилась до 800 рублей, что оказалось ниже апрельских цен на 28%. Богданов связал падение стоимости с поступлением на прилавки первого урожая и увеличением предложения. Уже к лету российская клубника займет основную часть полки, а в межсезонье стартуют поставки из Египта, Йемена и Молдавии.

экономикаеда

