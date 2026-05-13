Японская фигуристка Каори Сакамото вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию, японка Каори Сакамото вышла замуж. Об этом она рассказала в беседе с изданием Olympics.

По словам спортсменки, свадьба состоялась 5 мая. Фигуристка подчеркнула, что познакомилась с супругом в университете.

"Он полная моя противоположность – всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться", – сказала Сакамото.

Спортсменка завершила карьеру после сезона-2025/2026. На Олимпийских играх 2026 года она одержала победу в короткой программе командного турнира, набрав 78,88 балла.

