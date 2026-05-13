Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:21

Спорт

Японская фигуристка Каори Сакамото вышла замуж

Фото: РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию, японка Каори Сакамото вышла замуж. Об этом она рассказала в беседе с изданием Olympics.

По словам спортсменки, свадьба состоялась 5 мая. Фигуристка подчеркнула, что познакомилась с супругом в университете.

"Он полная моя противоположность – всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться", – сказала Сакамото.

Спортсменка завершила карьеру после сезона-2025/2026. На Олимпийских играх 2026 года она одержала победу в короткой программе командного турнира, набрав 78,88 балла.

Ранее олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов стал многодетным отцом. О рождении третьего ребенка в семье сообщила его супруга Елена. У пары на свет появилась дочь.

Устюгова опубликовала в соцсетях фото, на котором видно, что ребенок родился рано утром 16 октября 2025 года. Вес новорожденной составил 3 930 граммов. У пары также есть дочь Кира и сын Михаил.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика