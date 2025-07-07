Гимнастка Аверина вышла замуж за фигуриста Соловьева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Dina Averina

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Дмитрий Соловьев поженились. Об этом девушка сообщила в соцсетях, передает "Радио 1".

Молодые люди познакомились в 2024 году на проекте "Ледниковый период", где выступали в паре. До свадьбы спортсмены встречались полтора года. Соловьев сделал Авериной предложение в День святого Валентина в этом году.

Как рассказывал фигурист, в подготовке торжества им помогали свадебные организаторы. Он также подчеркивал, что для него и Авериной в первую очередь важно быть счастливыми в день своей свадьбы.

На отношения с Соловьевым гимнастка намекнула в январе текущего года. В социальных сетях она опубликовала совместные снимки.

