Гимнастка Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом Соловьевым

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/dinaverina98

Российская гимнастка Дина Аверина намекнула на отношения с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на фотографии спортсменки в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) с совместного отдыха.

"Прекрасное начало года", – написала гимнастка под серией снимков, на одном из которых видно, как фигурист обнимает спортсменку и целует ее в голову.

25-летняя Аверина и 35-летний Соловьев в паре выступали на проекте "Ледниковый период".

Соловьев вместе с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире, серебряным призером Игр 2018 года в командном турнире, бронзовым призером чемпионата мира и Европы в 2013 году, а также семикратным чемпионом России.

Арина и Дина Аверины объявили о завершении профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина завоевала серебро.

