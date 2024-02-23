Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры

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Сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут", – сказала Винер.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 – чемпионкой Европы.

Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Таким образом, был побит рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальных упражнениях с обручем в турнире по художественной гимнастике, который проходит в рамках II Игр стран СНГ.