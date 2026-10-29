Доцент Афанасьев: оклады сотрудников федеральных ведомств удвоят с 1 января

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С 1 января 2027 года должностные оклады работников федеральных ведомств, не относящихся к государственным гражданским служащим, в среднем вырастут вдвое. Об изменениях РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Повышение затронет сотрудников, выполняющих административные, аналитические и технические задачи. В их числе делопроизводители, аналитики, эксперты, психологи и техники.

По словам Афанасьева, нововведение направлено на увеличение гарантированной части заработка. Именно оклад выплачивается за фактически отработанное время в соответствии с Трудовым кодексом.

При этом удвоение должностного оклада не означает, что во столько же раз увеличится вся зарплата. Одновременно изменятся правила начисления отдельных надбавок и выплат.

Так, надбавка за сложность и высокие достижения будет составлять от 25 до 50% оклада вместо прежних 50–100%. Выплата к отпуску также уменьшится: вместо двух окладов сотрудникам будут начислять один.

Изменится и порядок получения надбавки за выслугу лет. Ее начнут выплачивать после одного года стажа, тогда как раньше для этого требовалось отработать не менее трех лет.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе – сентябре 2026 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, согласно информации Росстата, средняя зарплата в России в августе 2026 года составила 103 014 рублей, что на 9,8% больше, чем годом ранее.