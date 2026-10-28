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28 октября, 11:02

Общество

В ноябре 2026 года в России будет 10 нерабочих дней

Фото: depositphotos/belchonock

В ноябре 2026 года россиян ждут 10 нерабочих дней, один из которых – государственный праздник, передает телеканал "360" со ссылкой на Госдуму.

Государственным праздником и официальным выходным станет День народного единства 4 ноября. Он выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделится на две части.

Предпраздничным днем считается 3 ноября – работники смогут уйти на час раньше. Выходными в месяце будут 1, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 ноября.

Норма рабочего времени в ноябре составит 159 часов при 40-часовой рабочей неделе, 143 часа – при 36-часовой и 95 часов – при 24-часовой.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить финансовую выгоду и не потерять в зарплате, если оформят отпуск с 31 октября по 8 ноября. Сотрудник использует восемь дней ежегодного оплачиваемого отпуска, так как 4 ноября не включается в число календарных дней отпуска, но период отдыха при этом составит девять календарных дней подряд.

Тем, кто стремится сохранить дни отпуска, но хочет получить те же девять дней отдыха, подходит вариант 2–6 ноября. 4 ноября в число дней отпуска не входит, поэтому используются только четыре дня – 2, 3, 5 и 6 ноября. Отдыхать сотрудник сможет с 31 октября по 8 ноября включительно.

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