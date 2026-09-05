В ГД рассказали о праве работника на отпуск по семейным событиям

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По закону работник может взять до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в день регистрации брака, рождения ребенка или смерти близкого родственника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что отказать в таком отпуске работодатель не имеет права, независимо от стажа работы.

"Неважно, сколько вы работаете, день, месяц или год. Это ваше право", – заявил Свищев.

Отпуск оформляется на основании письменного заявления работника в свободной форме – нужно указать причину и даты. Однако работодатель вправе попросить подтверждающие документы.

При этом Свищев уточнил, что другие ситуации, например необходимость забрать ребенка из сада или посетить врача, гарантированным отпуском не являются.

"Это уже вопрос договоренности с работодателем. Но свадьба, рождение ребенка или похороны – святое. Закон защищает вас", – заключил депутат.

Ранее россиянам рассказали, что делать при срочных просьбах по работе в отпуске. Например, можно заранее обсудить с руководством, в каких случаях сотрудник должен оставаться на связи.

По словам экспертов, работа в выходные, праздничные дни и в период отпуска регулируется трудовым законодательством. Поэтому такие ситуации не должны становиться неформальной практикой.