Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. В своем обращении он отметил, что в этом году Москве исполнилось 879 лет.

Мэр подчеркнул, что почти девять столетий вобрали в себя много славных и героических дел и сегодня город продолжает традиции, заложенные отцами и дедами. По его словам, Москва не раз сталкивалась с испытаниями, но всегда побеждала невзгоды и становилась сильнее.

"А иначе и быть не может, ведь мы – главный город огромной страны. Мы сердце великой России", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник поблагодарил москвичей за труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Отдельно он выразил признательность тем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает победу.

"С Днем города, друзья! С днем рождения, столица!" – заключил Собянин.

Московский транспорт продлил работу в ночь на 6 сентября в связи с празднованием Дня города. Станции метро и МЦК открыты для входа пассажиров до 02:00. Кроме того, до этого же времени продлена работа 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. 18 регулярных ночных маршрутов курсируют в обычном режиме.

