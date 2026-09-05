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05 сентября, 09:00

Политика

Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств случившегося, а также типа и модели использованного БПЛА.

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