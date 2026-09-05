05 сентября, 08:14Общество
Препарат против оспы зарегистрировали в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отечественный препарат для лечения оспы получил государственную регистрацию.
"Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован", – приводит слова Поповой РИА Новости.
Она подчеркнула, что препарат работает. Его разработкой занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.
Ранее в России также зарегистрировали тест-систему для выявления вируса Бундибуджио. Препарат разрабатывали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Тест-систему создали на фоне вспышки лихорадки Эбола. Она позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда симптомы еще неспецифичны.