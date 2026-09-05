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05 сентября, 08:14

Общество

Препарат против оспы зарегистрировали в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отечественный препарат для лечения оспы получил государственную регистрацию.

"Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Она подчеркнула, что препарат работает. Его разработкой занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.

Ранее в России также зарегистрировали тест-систему для выявления вируса Бундибуджио. Препарат разрабатывали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Тест-систему создали на фоне вспышки лихорадки Эбола. Она позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда симптомы еще неспецифичны.

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