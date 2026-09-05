Энергоснабжение Херсонской области частично нарушено из-за атаки ВСУ

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В Херсонской области из-за атаки украинских беспилотников частично нарушено энергоснабжение в нескольких округах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, в области сохраняется высокая активность вражеских дронов. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ведут отражение налета.

Энергетики и аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее около тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за повреждения ЛЭП. Речь идет о ЛЭП, которая находится в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов в Миллеровском районе области. Без света остались жители семи хуторов.