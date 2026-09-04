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04 сентября, 23:20

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SRF: Германия отказалась уступить Швейцарии часть элементов из своей поставки Patriot

Германия отказалась уступить Швейцарии часть элементов из своей поставки Patriot – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Shizuo Kambayashi

Германия не стала передавать Швейцарии часть компонентов систем ПВО Patriot из партии, которая изначально предназначалась Берну, поскольку планирует восполнить собственные запасы после поставок вооружений Украине. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения SRF.

По информации издания, Швейцария вела переговоры с Германией и США о возможной передаче ей части компонентов из партии Patriot, заказанной Берном еще в 2022 году. Речь шла о пяти огневых единицах, первые из которых должны были поступить в страну в 2026 году, а последние – в 2028-м. Однако Вашингтон принял решение направить эту партию Германии как государству, ранее передавшему свои системы Украине.

Как отмечает SRF, в июне швейцарское министерство обороны увидело возможность обсудить с Берлином и Вашингтоном возврат хотя бы части поставки. В Берне считали такой вариант реалистичным, поскольку системы не соответствовали конфигурации, заказанной Германией.

Тем не менее переговоры завершились безрезультатно. Глава Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Урс Лоэр подтвердил, что Германия стремится как можно быстрее заменить системы, переданные Украине, поэтому не готова делиться компонентами.

В результате сроки поставки Patriot в Швейцарию сдвигаются на 2030-е годы, а общая стоимость программы возрастает как минимум до 3,7 миллиарда швейцарских франков вместо первоначально запланированных 2 миллиардов.

Ранее Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро на системы ПВО, ракеты и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о получении небольшого количества ракет для Patriot и подтверждении будущей поставки систем Crotale.

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