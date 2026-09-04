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04 сентября, 21:44

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NYT: США попросили РФ и Украину прекратить удары на время визита Уиткоффа и Кушнера

США попросили РФ и Украину прекратить удары на время визита Уиткоффа и Кушнера – СМИ

Фото: MAX/"Минобороны России"

США обратились к России и Украине с просьбой приостановить обмен ударами по столицам на время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, переговоры о поездке велись несколько недель. Американская сторона настаивала, чтобы Украина на время пребывания переговорщиков в России приостановила атаки БПЛА на Москву и энергетические объекты страны. В свою очередь, от РФ ожидали аналогичного прекращения ударов по Киеву.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предполагал, что такая просьба поступит от Соединенных Штатов. Однако он подчеркивал, что Москва не будет вести с Киевом прямые переговоры по этому поводу.

Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву и Киев в августе, однако поездку сдвинули по необъясненным причинам. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США приедут в обе столицы в скором времени.

Через некоторое время украинский лидер сообщил, что визит в Киев состоится 6 сентября. По его словам, уже появились некоторые детали встречи.

Уиткофф и Кушнер приедут в Москву и Киев

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