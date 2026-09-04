Полиция установила девушку, выкинувшую бутылку из окна в Люберцах

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Полиция установила несовершеннолетнюю девушку, которая выкинула бутылку из окна квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена 16-летняя девушка, которая в результате конфликта со своей мамой выкинула бутылку из окна квартиры, расположенной на десятом этаже", – говорится в сообщении.

В отношении матери подростка составлен протокол об административном правонарушении.

Инцидент произошел в ЖК "Томилино". На распространившихся в Сети кадрах видно двух женщин, стоящих рядом с коляской. В этот момент с большой высоты вниз упала бутылка и разбилась на осколки. Младенец не пострадал, во время происшествия он находился на руках у одной из женщин.

