04 сентября, 20:07Происшествия
Полиция установила девушку, выкинувшую бутылку из окна в Люберцах
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция установила несовершеннолетнюю девушку, которая выкинула бутылку из окна квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.
"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена 16-летняя девушка, которая в результате конфликта со своей мамой выкинула бутылку из окна квартиры, расположенной на десятом этаже", – говорится в сообщении.
В отношении матери подростка составлен протокол об административном правонарушении.
Инцидент произошел в ЖК "Томилино". На распространившихся в Сети кадрах видно двух женщин, стоящих рядом с коляской. В этот момент с большой высоты вниз упала бутылка и разбилась на осколки. Младенец не пострадал, во время происшествия он находился на руках у одной из женщин.