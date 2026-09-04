В Отрадном ввели в эксплуатацию буддийский храм со ступой

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Буддийский храм со ступой в московском районе Отрадное официально получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ выдали 4 сентября 2026 года, сообщает портал открытых данных правительства Москвы.

Объект находится в Нововладыкинском проезде. В документах указаны адреса дом 15, строение 1, и дом 15, строение 2.

Ранее сообщалось о завершении реставрации церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье. Она находится на улице Ильинке. Специалисты заменили поврежденный кирпич, сохранив историческую систему кладки XVI века, укрепили конструкции, привели в порядок кровлю, обновили позолоту куполов и крестов и отремонтировали фасады.

Также в июле 2026 года завершилась реставрация церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское". Работы там проводились 2,5 года. В ходе ремонта укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный шатер, позолоченный крест и декоративное яблоко на вершине шатра.

