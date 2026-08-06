Собянин: завершена реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве завершилась первая комплексная реставрация Церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье, расположенной на улице Ильинке. Работы продолжались 6 лет. Об этом сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

По его словам, храм, построенный в 1519–1521 годах и недавно отметивший 500-летие, за свою историю неоднократно менял облик. В советское время здесь располагались различные учреждения, а некоторое время здание даже использовалось как жилое. После передачи Русской православной церкви в 1990-х годах храм несколько раз ремонтировали, однако нынешняя реставрация стала первой комплексной.

Перед началом работ памятник архитектуры находился в неудовлетворительном состоянии: фундаменты разрушались из-за влаги, штукатурка отслаивалась, в кирпичной кладке появились трещины, а иконостас был выполнен из фанеры.

Во время реставрации специалисты выполнили замену поврежденного кирпича с сохранением исторической системы кладки XVI века, укрепили конструкции методом инъектирования, восстановили кровлю из меди, обновили позолоту куполов и крестов, а также привели в порядок фасады.

Особое внимание уделили нижнему храму, который с конца XIX века оставался засыпанным. Его обнаружили в 2000-х годах, что стало научной сенсацией. В ходе нынешних работ нижнему храму, освященному в XVIII веке во имя апостола Тимофея, вернули исторический облик и открыли для посещения.

Кроме того, по архивным документам реставраторы восстановили исторический облик колокольни, воссоздав купол, шпиль главки и крест. Новые колокола изготовили уральские мастера, а их звучание настроили московские звонари.

Масштабные работы провели и внутри храма. Специалисты раскрыли и оформили дверные проемы по архивным материалам, воссоздали утраченную галерею, восстановив традиционную композицию здания и организовав вход в нижний храм.

Для того чтобы подчеркнуть древность памятника, в стенах и сводах сохранили несколько реставрационных окон и зондажей с оригинальной кладкой XVI века.

Отдельное внимание уделили восстановлению иконостасов. В нижнем храме мастера воссоздали сложную басму – художественную чеканку по металлу, а в верхнем восстановили декоративную деревянную резьбу.

Как отметил Собянин, реставрация Церкви Ильи Пророка стала примером сотрудничества города и религиозных организаций в сохранении исторического наследия столицы.

"За последние 15 лет мы совместными усилиями привели в порядок 117 объектов религиозного значения", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" открыли после реставрации, которая продолжалась 2,5 года. Храм, возведенный в 1532 году, является одним из первых каменных шатровых сооружений на Руси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.