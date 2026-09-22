Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 20:35

Общество

"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды

Фото: MAX/"ГУП "Мосводосток"

Аварийные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток" вышли на дежурство на столичных улицах в связи с дождями во вторник, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть, чтобы не допустить образования временных скоплений на улицах и дорогах города. При необходимости для оперативного отвода поверхностных вод открывают решетки водоприемных колодцев.

В полной готовности находятся мощные насосные установки. Особое внимание уделяется низинным местам, а также участкам вблизи остановок городского транспорта.

Гроза с ливнем обрушилась на Московский регион вечером. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует и в Подмосковье. До 23:00 оно будет актуально в столице, а в области – до 03:00 среды, 23 сентября.

Москвичей также предупредили, что на фоне ливня порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и следить за детьми.

Водителей перед поездкой попросили проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости. Также их призвали не отвлекаться на телефон, не нарушать дистанцию и скоростной режим, а также тормозить перед пешеходными переходами заблаговременно.

Синоптик спрогнозировал потепление до 19–21 градуса в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика