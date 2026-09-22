"Мосводосток" дежурит на улицах столицы из-за непогоды

Фото: MAX/"ГУП "Мосводосток"

Аварийные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток" вышли на дежурство на столичных улицах в связи с дождями во вторник, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть, чтобы не допустить образования временных скоплений на улицах и дорогах города. При необходимости для оперативного отвода поверхностных вод открывают решетки водоприемных колодцев.

В полной готовности находятся мощные насосные установки. Особое внимание уделяется низинным местам, а также участкам вблизи остановок городского транспорта.

Гроза с ливнем обрушилась на Московский регион вечером. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует и в Подмосковье. До 23:00 оно будет актуально в столице, а в области – до 03:00 среды, 23 сентября.

Москвичей также предупредили, что на фоне ливня порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и следить за детьми.

Водителей перед поездкой попросили проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости. Также их призвали не отвлекаться на телефон, не нарушать дистанцию и скоростной режим, а также тормозить перед пешеходными переходами заблаговременно.