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В международном аэропорту Майами произошла стрельба, сообщает News.ru со ссылкой на телеканал NBC6.

По данным местных властей, никто не пострадал, а стрелявший задержан прибывшими на место полицейскими. Власти пока не раскрыли личность подозреваемого, его мотивы и возможные обвинения.

Из-за инцидента подъезды к аэропорту частично перекрывали. Позднее движение транспорта восстановили, а аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее стрельба произошла в кантоне Аргау на севере Швейцарии. Инцидент случился на ночной вечеринке в городе Арау. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь по толпе. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения. При этом россиян среди пострадавших нет.