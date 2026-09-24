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24 сентября, 09:43

Политика

Сикорский подтвердил подготовку Польши к конфликту с Россией

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Christoph Gollnow

Варшава готовится к вооруженному противостоянию с Москвой, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с газетой "Известия".

Политик сделал враждебные заявления в адрес РФ, обвинив ее в якобы агрессии против Польши. Затем он сообщил, что Варшава готовится "сдерживать" Москву.

"Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вас", – сказал Сикорский.

Ранее глава польского МИД рассказал, что сделал дома запасы продовольствия и необходимых вещей на случай возможного военного сценария. Он уточнил, что у него есть рис, ручной насос, а также варенье из фруктов с собственного огорода.

До этого помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что в случае вступления Польши в вооруженное противостояние с Россией польская государственность прекратит свое существование не более чем за 2–3 дня. Так он ответил на слова Сикорского о том, что Варшава обладает военным превосходством над Москвой и разгромила бы ее.

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