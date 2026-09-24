Baza: Тимати заплатил рекордный для России утильсбор за Bugatti W16 Mistral

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Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) заплатил рекордный для России утильсбор в 244 миллиона рублей за Bugatti W16 Mistral. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

По его данным, автомобиль стоимостью около 500 миллионов рублей ввезли в Россию из Европы через Киргизию и растаможили 18 августа. Спустя десять дней, 28 августа, машина получила российскую регистрацию. На Bugatti установлены номера "777" со старым московским кодом региона "77".

Bugatti W16 Mistral – двухместный родстер с восьмилитровым двигателем W16, четырьмя турбинами и мощностью 1 600 лошадиных сил. Максимальная скорость – 454 километра в час. Всего выпущено 99 таких машин, производство завершилось в июле 2026 года, поэтому каждый экземпляр уже стал коллекционным. Для России это особенно редкий автомобиль: последний раз новый Bugatti ставили на учет в стране в 2013 году.

Тимати известен коллекционированием дорогих автомобилей. В его гараже есть Lamborghini Veneno Roadster за 725 миллионов рублей, Koenigsegg Regera за 350 миллионов, редчайший Ferrari F40 с тиражом в 200 экземпляров, а также Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и Mercedes CL 600.

Ранее Тимати заставил свою дочь Алису выучить две песни американского исполнителя Канье Уэста перед походом на его концерт. Это произошло после того, как он попросил дочь спеть хотя бы одну песню Канье, но она не смогла.