Финансовый университет назвал города РФ с самым заметным ростом среднедушевого дохода

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Артем Приморского края, Екатеринбург и Батайск Ростовской области показали самый заметный прирост среднедушевых доходов среди российских городов за январь – сентябрь 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

По оценкам авторов исследования, за девять месяцев доходы жителей этих трех городов увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку лидеров также вошли Благовещенск и Миасс, где показатель вырос на 20%, а также Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск – там прибавка составила 19%.

Еще в трех городах – Долгопрудном, Петрозаводске и Каспийске – среднедушевые доходы поднялись на 18%. В то же время снижение зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске – в каждом из этих городов показатель сократился на 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске падение составило 6%.

Отдельно университет оценил города по уровню среднедушевого дохода. Первые места в рейтинге за девять месяцев 2026 года заняли Москва, где показатель достиг 102 тысяч рублей в месяц, Химки и Красногорск – по 101 тысяче рублей. В городах-лидерах по темпам роста доходы распределились иначе: в Екатеринбурге они составили 87 тысяч рублей в месяц, в Батайске – 71 тысячу, а в Артеме – 65 тысяч.

В университете пояснили, что при расчете учитывали зарплаты наемных работников, поступления от предпринимательской и другой производственной деятельности, а также социальные выплаты – пенсии, пособия и стипендии. Кроме того, в состав денежных доходов включили поступления от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы и прочие денежные поступления.

Оценки получили с помощью математического моделирования. В основу расчетов легли данные о потребительской активности жителей городов, собранные в ходе социологических исследований, а также статистика по городам и регионам России из открытых источников.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян хотели бы получать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. По данным опроса Роскачества и "Финансов Mail", еще 22% назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а 20% – от 50 до 150 тысяч. В исследовании приняли участие 8,7 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.

При этом 48% респондентов считают, что деньги влияют на счастье, но лишь до определенного предела, а 38% напрямую связывают эти понятия.