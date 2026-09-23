Член Общественной палаты РФ Ситтель раскритиковала услугу "жена под ключ"

Услуга по подбору будущей супруги "жена под ключ" появилась на российских сайтах объявлений, однако ее этическая сторона вызвала у экспертов вопросы. Является ли такой подход к построению отношений циничным или ничего предосудительного тут нет, разбиралась Москва 24.

"Расскажу, как будем действовать"

Одиноким российским мужчинам предложили услугу "жена под ключ": будущую супругу подберут через интернет-свах. Одна из авторов объявлений назвала себя "психологом и счастливой женой", которая за 20 тысяч рублей готова взять на себя всю рутину знакомств в течение 10 дней.





автор объявления Знаешь, как в детстве: хочется, чтобы кто-то большой и добрый взял за руку и сказал: "Не бойся, все получится". Вот здесь так же. Только с поиском любви. Ищу девушку на самых лучших сайтах знакомств. Сначала мы проведем мини-консультацию. Я познакомлюсь с тобой, пойму твои цели и расскажу, как будем действовать.

Интернет-сваха пообещала выяснить, какая именно девушка нужна клиенту, после чего готова самостоятельно вести переписки с претендентками, отсеивая неадекватных, и в финале позвать лучшую на свидание. На живую встречу должен прийти сам заказчик.

"Почему это сработает: я не пикапер. Я психолог. Я знаю, как женщины читают анкеты и сообщения", – уточнила она в тексте объявления.

По словам специалиста, она поможет клиенту раскрыть настоящую суть, а не придумать фальшивый образ. Работать обещает конфиденциально, бережно и без осуждения.

В разделе "завершенные" красуется еще одно ее объявление – по схожей теме, но с другим адресатом: "Помогу выйти замуж".





автор объявления Я сама когда-то сидела на сайтах знакомств и думала: "Почему нормальных мужчин нет? Почему переписки умирают после "привет, как дела?" Почему одни свидания – и все мимо. А потом встретила мужа. На сайте знакомств. И поняла: дело не в мужчинах. Дело в подаче.

По словам свахи, после этого возникла идея помогать девушкам находить своего человека – без игр, шаблонного "будь собой" и пустых советов.

Для женщин, в отличие от мужской версии, было предусмотрено несколько расширенных пакетов. Например, разовая консультация за 4 тысячи рублей: за 90 минут обещали разобрать фото, описание и первое впечатление на сайте знакомств. Потом вместе с клиенткой просмотреть две-три переписки, где что-то пошло не так. В финале – предоставить готовые фразы для первых сообщений и стратегию поиска.

Был вариант и более долгосрочный – месячное сопровождение за 12 тысяч рублей. За эти деньги обещали четыре созвона по 90 минут в течение месяца, поддержку в личном чате и еженедельный разбор переписок и свиданий.

"Корректируем стратегию по ходу", – уточнила сваха.

Предлагался и VIP-формат – полное погружение за 30 тысяч рублей. Сюда входили четыре встречи по 90 минут, сопровождение от анкеты до стабильной пары и экстренный созвон до или после свидания. Все это в течение двух месяцев.

Боязнь или неумение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне все реже вступают в брак, и это тревожная тенденция, отметила в разговоре с Москвой 24 первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Мария Ситтель.

По ее словам, причин довольно много: "цифровой фактор", стремительный темп жизни, при котором некогда знакомиться, плюс многим просто страшно проявлять инициативу.

"Исследование 2025 года показало, что желание общаться есть, а вот решимости сделать первый шаг – нет. 44% одиноких мужчин все реже инициируют знакомство из-за страха показаться жутким и неприглядным. При этом 77% женщин от 18 до 30 лет хотели бы, чтобы мужчины подходили чаще. Получается замкнутый круг: мужчины боятся ошибиться, а женщины ждут инициативы", – сказала Ситтель.





Мария Ситтель первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи У меня, например, двое сыновей из поколения зумеров. У них много друзей, мы часто встречаемся, общаемся на разные темы. Они очень верят в любовь, но боятся сделать первый шаг. Конечно, ребята еще молодые, но это своего рода тенденция.

По ее мнению, в ряде случаев навык живого общения атрофируется. Пандемия, одиночество, годы переписки в интернете лишают людей важного этапа романтических отношений: совместных прогулок и бесед, умения флиртовать.

В то же время многие сегодня пытаются помочь людям найти друг друга. Можно познакомиться на квизах, площадках интеллектуальных поединков, в литературных клубах и так далее. Такие новые молодежные форматы, по ее словам, – хороший, рабочий вариант для живого общения. Появляется возможность найти человека, близкого по духу и, быть может, почувствовать ту самую химию.

"Да, есть и те, кто цинично готов зарабатывать на одиночестве. Попытки вроде "жена под ключ" за 20 тысяч рублей – это как раз из этой оперы. Есть брачные агентства, для которых "чем труднее договориться, тем выше прибыль". Интернет изобилует абсурдными тренингами, предложениями от псевдокоучей научить вас настоящей любви, эксплуатируется тема "войны полов", – предостерегла эксперт.

Ситтель призвала россиян "включать голову" и вспомнить о том, что они "не товар, на котором можно подзаработать".

"Важно помнить о чувстве собственного достоинства", – добавила она.

В то же время независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов отметил в разговоре с Москвой 24, что такая форма поиска партнера – современный подход к процессу.

"Он не хороший и не плохой – просто новый", – убежден эксперт.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Знакомиться можно в транспорте, в кафе или через персонального агента, работающего "под ключ". Это выбор каждого, а не обязательный сценарий. Возможно, со временем придется обсуждать участие искусственного интеллекта в подборе кандидатов по заданным параметрам, ведь ассортимент анкет через интернет значительно шире.

По его мнению, формат "жена под ключ" может стать популярным, если будет понятным и прозрачным. Человеку важно осознавать, по какому принципу подбираются кандидаты, видеть логику процесса, нюансы, детали.

"Выделить какую-то конкретную целевую аудиторию такой услуги сложно. Это люди, которые по разным причинам смущаются и чувствуют неуверенность. Или же те, кто обжегся в прошлых отношениях и не понимает, чего ждать от потенциального партнера", – отметил эксперт.

"Идея не новая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Формулировка "жена под ключ" сама по себе звучит провокационно, поделилась своим мнением в разговоре с Москвой 24 консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина. По ее словам, создается ощущение, будто речь идет о покупке квартиры или автомобиля.

"Если убрать рекламное название, идея платить посреднику за помощь в поиске не новая. В таком случае интересует не сам факт появления услуги, а то, что сегодня человеку обещают за эти деньги", – подчеркнула эксперт.



По сути, опция заключается в том, чтобы узнать запрос мужчины, подобрать потенциально подходящих женщин и организовать знакомство. Это мало отличается от работы брачного агентства или профессиональной свахи, напомнила специалист.

"Люди просто делегируют часть процесса поиска, и это может быть вполне объяснимо. Например, к такой услуге может прибегнуть человек, которому сложно искать самому, у него ограниченный круг общения, мало времени или он устал от необходимости постоянно перебирать большое количество анкет", – сказала психолог.



При этом она привела данные одного из исследований, согласно которым избыток потенциальных партнеров может не облегчить выбор, а, наоборот, усиливать ощущение перегрузки. Также высокая доступность возможных вариантов повышала страх остаться одному и снижала ситуативную самооценку. Поэтому наличие на рынке услуги, которая обещает "отобрать за вас", вполне объяснимо, признала Шаталина.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Однако утверждать, что именно эти психологические процессы стали причиной появления конкретного объявления, не стоит. Для такого вывода данных нет. Да и оценивать сам способ знакомства через категории "нормально – ненормально" тоже крайне некорректно. Гораздо интереснее граница между поиском человека и построением отношений.

В жизненном цикле семьи это фактически две разные задачи. Сначала предстоит искать партнера, знакомиться, учиться устанавливать близкие отношения. Затем в паре начинается совсем другая работа: коммуникация, границы, согласование ценностей, представлений о будущем, сексуальных отношений, ожиданий друг от друга.

"Первую часть посреднику в какой-то степени передать можно. Вторую – нет. Можно заплатить человеку, который найдет 10 потенциальных кандидаток и организует встречи. Но невозможно купить взаимную симпатию, эмоциональную близость, способность выдерживать различия и желание другого продолжать эти отношения", – напомнила психолог.



Настораживать может не сам факт оплаты услуги свахи, а именно идея "под ключ", если она воспринимается буквально. Создается впечатление, будто можно заранее задать параметры будущей жены и получить гарантированный семейный результат. Возникают вопросы: какую именно супругу человек ищет и откуда у него взялся образ, что она должна быть именно такой, заключила эксперт.

