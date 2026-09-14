Эксперт Зберовский объяснил, чем опасен тренд на одиночные свидания

Антисоциальные свидания стали популярны среди зумеров, сообщили СМИ. Согласно тренду, молодые люди проводят время наедине с собой, что позволяет не отвлекаться на разговоры с кем-либо и больше следовать своим желаниям. Чем опасна такая тенденция, разбиралась Москва 24.
"Побыть одному"
Среди зумеров набирают популярность антисоциальные свидания, или, как их еще называют, солодейтинг.
Внешне этот процесс напоминает обычное свидание: поход в ресторан, покупку цветов или признание в любви, но все это человек делает для самого себя, без партнера. Молодые люди активно делятся подобным опытом в Сети, объясняя его возможностью отдохнуть от офисной работы, постоянного общения и быстрого темпа повседневной жизни.
В списке мест, наиболее подходящих для одиночных свиданий, лидируют музеи, сообщает News.ru. Опрос, проведенный среди более чем 100 тысяч человек в шести регионах показал, что в среднем 70% респондентов посещают выставки в одиночку, чтобы переключить внимание и отдохнуть от экранного шума.
При этом сам по себе тренд не является новым. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, около 20% молодых людей сталкиваются с хроническим одиночеством, однако именно представители поколения Z переносят его легче. Высокая информационная нагрузка и повседневные заботы негативно сказываются на эмоциональном состоянии молодежи, около 41% опрошенных регулярно испытывают психологический дискомфорт. Именно это побуждает искать новые способы уединения для восстановления сил.
Такая тенденция вызвала неоднозначные мнения у пользователей Сети.
При этом многие поддержали тренд на антисоциальные свидания.
"Несложно представить себе необходимость согласовывать с кем-то каждый шаг и ощутить счастье этого не делать", "что плохого сходить одному в парк или на выставку? Обязательно надо кого-то тащить, еще и ждать по 3 часа партнера, который не может выбрать, в чем идти?" – написали пользователи.
При этом ранее среди зумеров стал популярен тренд на "эмоциональные кардиотренировки", который помогает подготовиться к серьезным отношениям с помощью свиданий с теми, кто совсем не нравится. Молодежь выбирает таких партнеров исключительно ради опыта. По их мнению, встречи без взаимной привязанности позволяют уверенно вести беседу и оттачивать навыки флирта, не отвлекаясь на лишние чувства.
"Дофаминовый инсайт"
Психолог Андрей Зберовский в разговоре с Москвой 24 согласился с тем, что одиночные свидания неоднократно входили в моду, которая возвращается примерно раз в 10 лет.
"Другое дело, сейчас зумеры подвели это под новую базу: никто никому ничего не должен. Происходит новая волна игры в независимость: женщинам не нужны мужчины, мужчинам не нужны женщины, у обоих полов разная картина мира, понимание, поэтому и культурные ценности по-разному усваиваются. Происходит индивидуализация общества, которая усиливается, и к ней добавляется гендерное противостояние: мужчины не зовут женщин, женщины не зовут мужчин, все играют в одиночек", – объяснил эксперт.
По его словам, этот тренд посвящен инсайтам, которые невозможно найти, когда человек с кем-то находится: он обсуждает, отвлекается от внутреннего самосозерцания, получения собственного откровения от прогулки, природы, картины в музее. В то время как процесс самокопания – глубоко индивидуальный, как, например, и любые восточные медитации.
Эксперт добавил, что молодые люди хотят получать "чистые" гормоны, при этом не тратить деньги на противоположный пол и управлять индивидуальной эстетической траекторией.
"Допустим, парень пошел гулять с девушкой, она захотела туда, а он – сюда: получается, молодой человек вынужден ей подчиняться, менять свою траекторию, адаптироваться, терять себя. Однако я тревожусь из-за этой тенденции, потому что привычка везде быть одному приводит к тому, что человек не устраивает личную жизнь, отдаляется от противоположного пола. Я как психолог уже видел людей, которые в расцвете сил, молодые, провели одинокую жизнь, и это обычно чревато депрессивным состоянием", – предупредил Зберовский.
В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим предположила в беседе с Москвой 24, что тренд возник главным образом оттого, что гаджеты и интернет-пространство заменили реальные отношения.
"При этом сейчас преобладает индивидуалистическая позиция: думать о себе, развивать себя. Это влияет на современных детей, они вырастают в недостаточном взаимодействии с другими, а строить отношения сложно", – отметила специалист.
Однако возникают минусы – ни одно свидание с собой не заменит партнера. Человек может говорить себе: "Да и не нужен мне никто", но если эта установка появляется, то она, скорее, добавит сложностей в поиске партнера и создании отношений. В итоге все равно люди – социальные существа, которым надо разделять эмоции с другими, ведь это помогает чувствовать себя принятыми и защищенными, заключила Сулим.