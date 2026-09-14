Эксперт Зберовский объяснил, чем опасен тренд на одиночные свидания

Антисоциальные свидания стали популярны среди зумеров, сообщили СМИ. Согласно тренду, молодые люди проводят время наедине с собой, что позволяет не отвлекаться на разговоры с кем-либо и больше следовать своим желаниям. Чем опасна такая тенденция, разбиралась Москва 24.

"Побыть одному"

Фото: tiktok.com/alisha_esl; polinadshn

Среди зумеров набирают популярность антисоциальные свидания, или, как их еще называют, солодейтинг.

Внешне этот процесс напоминает обычное свидание: поход в ресторан, покупку цветов или признание в любви, но все это человек делает для самого себя, без партнера. Молодые люди активно делятся подобным опытом в Сети, объясняя его возможностью отдохнуть от офисной работы, постоянного общения и быстрого темпа повседневной жизни.

В списке мест, наиболее подходящих для одиночных свиданий, лидируют музеи, сообщает News.ru. Опрос, проведенный среди более чем 100 тысяч человек в шести регионах показал, что в среднем 70% респондентов посещают выставки в одиночку, чтобы переключить внимание и отдохнуть от экранного шума.

При этом сам по себе тренд не является новым. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, около 20% молодых людей сталкиваются с хроническим одиночеством, однако именно представители поколения Z переносят его легче. Высокая информационная нагрузка и повседневные заботы негативно сказываются на эмоциональном состоянии молодежи, около 41% опрошенных регулярно испытывают психологический дискомфорт. Именно это побуждает искать новые способы уединения для восстановления сил.

Такая тенденция вызвала неоднозначные мнения у пользователей Сети.





пользователь Сети Солодейтинг – это же, по сути, просто умение быть с собой, которое раньше называлось "побыть одному". Странно не то, что люди ходят в кафе сами, а то, что для этого понадобился отдельный модный термин.

При этом многие поддержали тренд на антисоциальные свидания.

"Несложно представить себе необходимость согласовывать с кем-то каждый шаг и ощутить счастье этого не делать", "что плохого сходить одному в парк или на выставку? Обязательно надо кого-то тащить, еще и ждать по 3 часа партнера, который не может выбрать, в чем идти?" – написали пользователи.

При этом ранее среди зумеров стал популярен тренд на "эмоциональные кардиотренировки", который помогает подготовиться к серьезным отношениям с помощью свиданий с теми, кто совсем не нравится. Молодежь выбирает таких партнеров исключительно ради опыта. По их мнению, встречи без взаимной привязанности позволяют уверенно вести беседу и оттачивать навыки флирта, не отвлекаясь на лишние чувства.

"Дофаминовый инсайт"

Психолог Андрей Зберовский в разговоре с Москвой 24 согласился с тем, что одиночные свидания неоднократно входили в моду, которая возвращается примерно раз в 10 лет.

"Другое дело, сейчас зумеры подвели это под новую базу: никто никому ничего не должен. Происходит новая волна игры в независимость: женщинам не нужны мужчины, мужчинам не нужны женщины, у обоих полов разная картина мира, понимание, поэтому и культурные ценности по-разному усваиваются. Происходит индивидуализация общества, которая усиливается, и к ней добавляется гендерное противостояние: мужчины не зовут женщин, женщины не зовут мужчин, все играют в одиночек", – объяснил эксперт.

По его словам, этот тренд посвящен инсайтам, которые невозможно найти, когда человек с кем-то находится: он обсуждает, отвлекается от внутреннего самосозерцания, получения собственного откровения от прогулки, природы, картины в музее. В то время как процесс самокопания – глубоко индивидуальный, как, например, и любые восточные медитации.





Андрей Зберовский психолог Если же проводишь время в паре, кроме гормона предвкушения и любознательности (дофамина), вырабатываются еще и половые (тестостерон, эстрогены). Зумеры посчитали, что они отвлекают от выработки эндорфина и серотонина – гормонов спокойствия, расслабления и удовольствия. Поэтому одиночная прогулка – это дофаминовый инсайт, прилив, который якобы повышает связь с миром и интерес к нему.

Эксперт добавил, что молодые люди хотят получать "чистые" гормоны, при этом не тратить деньги на противоположный пол и управлять индивидуальной эстетической траекторией.

"Допустим, парень пошел гулять с девушкой, она захотела туда, а он – сюда: получается, молодой человек вынужден ей подчиняться, менять свою траекторию, адаптироваться, терять себя. Однако я тревожусь из-за этой тенденции, потому что привычка везде быть одному приводит к тому, что человек не устраивает личную жизнь, отдаляется от противоположного пола. Я как психолог уже видел людей, которые в расцвете сил, молодые, провели одинокую жизнь, и это обычно чревато депрессивным состоянием", – предупредил Зберовский.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим предположила в беседе с Москвой 24, что тренд возник главным образом оттого, что гаджеты и интернет-пространство заменили реальные отношения.

"При этом сейчас преобладает индивидуалистическая позиция: думать о себе, развивать себя. Это влияет на современных детей, они вырастают в недостаточном взаимодействии с другими, а строить отношения сложно", – отметила специалист.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Плюсы сложившейся тенденции, наверное, в том, что люди думают о себе, заботятся, создают жизнь под себя, знают, что им нужно, и могут себя развлечь. Если это действительно так, человеку это важно, и это нужно уметь.

Однако возникают минусы – ни одно свидание с собой не заменит партнера. Человек может говорить себе: "Да и не нужен мне никто", но если эта установка появляется, то она, скорее, добавит сложностей в поиске партнера и создании отношений. В итоге все равно люди – социальные существа, которым надо разделять эмоции с другими, ведь это помогает чувствовать себя принятыми и защищенными, заключила Сулим.