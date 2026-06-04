Эксперт Евстигнеев: мужчины просят оплатить счет пополам из-за страха быть отвергнутыми

Счет после свидания должен оплачивать тот, кто приглашает на встречу, рассказали психологи. Насколько такая схема применима к жизни и как действовать с точки зрения этикета, разбиралась Москва 24.

Знак внимания, а не обязанность

Счет во время свидания должен оплачивать тот, кто является инициатором встречи, пояснил РИАМО доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

По его мнению, когда рандеву назначается обоюдно без явного приглашения, каждый должен платить за себя сам. При этом мужчина может предложить закрыть счет самостоятельно, но подобную ситуацию нужно рассматривать как проявление внимания, а не обязанность.





Дмитрий Ягудин доктор психологических наук За такси до места встречи каждый платит за себя – это нормально. Это показывает самостоятельность человека. Но если парень выбрал неудобное место, позднее время или сам сказал: "Я вызову тебе такси", – тогда логично, что он платит. Но если он делает это только ради того, чтобы потом что-то получить взамен, тогда вы вступаете уже совсем в другую роль.

При этом, по словам эксперта, после свидания достойным мужским поступком считается предложение вызвать спутнице такси, чтобы она могла спокойно добраться домой.

"Но это не должно звучать как покупка расположения человека. Ведь мы все говорим о личных границах, о зоне комфорта, о свободе выбора. Поэтому это про заботу, а не про сделку. Это очень важно понимать", – подчеркнул он.

Похожую точку зрения в разговоре с Москвой 24 выразила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. Она уточнила, что в случае деловой встречи счет оплачивает тот, кто пригласил. Но когда речь идет про свидание, возможны различные варианты, поскольку все зависит от обоюдного комфорта.

"По классике, если мужчина приглашает, он и платит. При этом девушка имеет полное право, чтобы не чувствовать себя обязанной, отказаться и предложить разделить чек пополам и посмотреть на реакцию спутника. Свидание относится к светскому этикету, где базово предполагается, что платит мужчина, но у женщины всегда есть поле для маневра", – рассказала специалист.

Коломацкая пояснила, что в светском этикете женщина стоит выше по вектору: это означает, что внимание и уважение в такой системе общения направлены главным образом на нее, а потом на спутника.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Существует формулировка, работающая в любых отношениях (дружеских, деловых или романтических): "приглашаю тебя" предполагает оплату приглашающей стороны, а "предлагаю вместе сходить" – скорее раздельный счет. Чтобы не оказаться в неловком положении, можно при заказе сразу попросить официанта принести раздельные чеки.

Эксперт объяснила, что, если кому-либо некомфортно афишировать момент оплаты, можно рассчитаться заранее, подойдя к барной стойке. Однако с точки зрения этикета нет ничего предосудительного в том, что официант сделает это у стола.

"Говоря о чаевых важно помнить, что их отсутствие необязательно говорит о жадности или скупости. Данная сумма является благодарностью за обслуживание, а базово официант получает зарплату и должен выполнять работу качественно. Однако на первом свидании, как правило, мужчина часто оставляет чаевые, чтобы продемонстрировать щедрость и умение быть благодарным", – подчеркнула она.

По словам специалиста, если спутник пригласил на встречу, но в конце предлагает оплатить счет пополам, а у женщины нет с собой денег, есть несколько вариантов корректного ответа.

"Можно сказать: "Мне было бы приятно, если бы вы взяли на себя финансовую нагрузку сегодня, а в следующий раз угощаю я". Или с легкой иронией: "Я предполагала, что на свидании вы как мужчина проявите себя и оплатите счет, поэтому не взяла с собой средств", – предложила Коломацкая.

Если возможность закрыть чек есть, стоит заплатить, а после сделать выводы о том, стоит продолжать встречи на таких условиях или нет, заключила эксперт.

Ощущение безопасности

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 отметил, что правило "кто инициирует, тот и оплачивает" действительно является хорошим социальным ориентиром.

"В психотерапевтической практике специалисты часто сталкиваются с тем, как отсутствие понятных правил рождает тревогу и когнитивную перегрузку. Когда они прозрачны, мозг чувствует себя в безопасности, и романтическая встреча превращается в приятное общение, а не поле боя за доминирование", – рассказал эксперт.

По его словам, эта формула снимает напряжение и позволяет партнерам сфокусироваться друг на друге, а не на мучительных размышлениях, как правильно себя вести при появлении официанта. Взаимное уважение всегда начинается там, где заканчиваются скрытые ожидания и манипуляции.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Когда женщина сталкивается с так называемыми мужчинами-пополамщиками, важно понимать скрытые мотивы их поведения, прежде чем выносить вердикт. Часто за жестким требованием делить счет поровну скрывается не банальная жадность, а глубокий страх быть использованным или отвергнутым. В современную эпоху, когда свидания нередко напоминают ярмарку тщеславия, многие мужчины сталкиваются с болезненным опытом, где их воспринимают исключительно как финансовый ресурс.

Психолог объяснил, что для таких спутников разделение счета – своеобразный психологический щит: попытка убедиться, что женщина заинтересована в самой личности, а не в содержимом кошелька. А иногда подобное поведение является следствием прошлых травмирующих отношений, где забота путалась с материальной эксплуатацией.

"Стоит ли сразу отметать таких мужчин как потенциальных партнеров – зависит от личных ценностей и психологической гибкости женщины. Если требование разделить счет звучит как агрессивный ультиматум или принципиальный спор из-за чашки кофе на первом же свидании, это может сигнализировать о высокой тревожности и о подходе к жизни, где любые отношения воспринимаются как бизнес-контракт. В здоровом союзе важна эмоциональная щедрость, и если человек излишне мелочен в деньгах на старте, это не значит, что он будет скуп на тепло, поддержку и внимание в будущем", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, нельзя игнорировать и противоположный перекос, когда некоторые девушек, уверены, что "им все должны" просто по праву существования. Евстигнеев назвал подобное проявлением глубокого психологического инфантилизма, так как взрослый партнер ищет в отношениях не равного спутника, а родительскую фигуру, обязанную безусловно закрывать все базовые дефициты и капризы.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Пытаясь монетизировать свое присутствие или время, женщина неосознанно превращает свидание в коммерческую сделку, где ее внимание покупается. Это не имеет ничего общего со здоровой самооценкой или достоинством. Настоящая зрелость и уверенность в себе опираются на собственную автономию и способность обеспечивать себя самостоятельно, а не на бесконечное ожидание компенсации за то, что вы просто согласились прийти на встречу.

Также психолог посоветовал убрать элементы скрытого давления при закрытии счета, чтобы избежать неловкости и конфликта. Здоровые, взрослые отношения и коммуникация строятся на взаимном уважении, гибкости и диалоге двух равных, автономных личностей.

"В такой паре партнеры видят друг в друге живых людей, а не функции для закрытия своих потребностей или комплексов. Зрелые люди способны открыто, без стыда и манипуляций обсуждать любые вопросы, включая финансовые, договариваясь о комфортных для обоих правилах игры. Деньги здесь становятся не поводом для борьбы за власть или компенсации детских травм, а обычным бытовым ресурсом, которым управляют с умом и заботой друг о друге", – уточнил он.

В гармоничных отношениях всегда есть место взаимной поддержке: сегодня платит один, завтра – другой, а послезавтра партнеры создают общий бюджет, ориентируясь не на жесткие догмы, а на реальное благополучие и безопасность своего союза, заключил Евстигнеев.

