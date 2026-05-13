Психолог Самбурский: свидания на кладбищах не будут популярны в России

Зумеры по всему миру начали назначать свидания на кладбищах, утверждают зарубежные СМИ. Что стоит за необычным трендом и не грозит ли романтикам уголовная статья – в материале Москвы 24.

"Своя романтика"

Тренд на "кладбищенские свидания" (graveyard dating) появился на Западе, сообщили СМИ. Молодые люди ищут убежище от шума вдали от кафе и ресторанов, и потому погосты стали местом, где можно побыть вдвоем без фоновой музыки и любопытных взглядов.

По словам влюбленных, прогулки среди надгробий незаметно подталкивают к искренним разговорам о мечтах, страхах и смыслах – тем, которые кажутся слишком масштабными для шумного общепита. Конфиденциальность становится роскошью, а кладбища, которые общедоступны, но часто пустуют, дают парам возможность побыть наедине без осуждения и помех.

Клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что у каждого поколения "своя романтика" и современные люди действительно нуждаются в том, чтобы побыть наедине, без лишнего внимания.

"В связи с этим смысл кладбища в том, что это менее людное место. Это способ наконец-то поговорить о чувствах", – сказал он Москве 24.

По его словам, важную роль играет то, что такой тренд происходит за рубежом, где другое понимание темы смерти.





Станислав Самбурский клинический психолог Например, у индусов в этом вопросе нет драматизации. Смерть для них – часть культуры, как переход к другой жизни. И я не думаю, что тенденция на такие встречи будет настолько популярна в России.

Если же подростки решили пойти на кладбище на свидание, эксперт рекомендовал не препятствовать этому, поскольку "любой запрет сладок" и хочется сделать все наперекор.

"Можно проговорить правила безопасности, спросить, с кем ребенок идет на прогулку. Например: "Мне неважно, куда вы пойдете, я тебе доверяю. Но скажи, с кем будешь, чтобы я смог связаться с этим человеком, если у тебя разрядится телефон", – резюмировал психолог.

"Так было, есть и будет"

Клинический психолог Дарья Сальникова в разговоре с Москвой 24 отметила, что молодежь всегда стремилась разнообразить свою жизнь.

"Лет 10–15 назад это были готы, эмо, сейчас – другое. И через 20 лет подростки тоже будут вносить в свою жизнь нечто необычное, что может показаться обществу безрассудным, странным, немного опасным. Так было, есть и будет", – подчеркнула специалист.





Дарья Сальникова клинический психолог Сейчас поколение решило выделиться не одеждой, а поступками и вот таким разнообразием. Почему именно кладбище? Это самое оригинальное и отчасти безопасное место – не стройка или заброшенное здание.

Эксперт также добавила, что родители всегда переживают за детей, вне зависимости от их местонахождения. Таким образом, они выполняют свою основную функцию – защитную.

"Поэтому я советую родителям четко обозначать в своих действиях и поступках: "Делай что хочешь, но я должен знать, что ты в безопасности, тебе тепло, твоему здоровью ничего не угрожает", – пояснила психолог.

Однако, несмотря на то что прогуливаться по кладбищам не запрещено, иногда в этом случае может применяться статья об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Наказание варьируется от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на 1 год, рассказал Москве 24 адвокат Андрей Конышев.

"Встречи на кладбищах могут подразумевать какие-либо увеселительные мероприятия, фотосъемку, а молодежь без телефона и фотоаппарата из дома практически не выходит. Провокационная фотосъемка на кладбищах, в церквях, в местах, где люди приходят чтить память усопших родственников, недопустима", – отметил он.

Кроме того, подростков замечали у Вечного огня, рядом с которым они фотографировались в неподобающих позах, распивали алкоголь и курили. В таких местах это недопустимо, подчеркнул адвокат.

"Согласно судебной практике чаще всего наказание не лишение свободы. К этому прибегали лишь в громких случаях, например, когда блогеры "ловили покемонов" или танцевали в храме", – отметил Конышев.





Андрей Конышев адвокат Есть красивые памятники тем же писателям, и поклонники их творчества приходят, фотографируются, чтобы проявить почтение. Ничего такого в этом нет. Но есть разница: открыть шампанское на кладбище – недопустимо.

По словам правозащитника, если памятник на кладбище попал на фото или видео, надо спросить разрешение на публикацию у родственников усопшего, если они есть.

"Звучит странно, но отсутствие разрешения может оскорбить чувства родных, если, например, такое надгробие выложат в Сеть. Если же просто проходили мимо, постояли, посмотрели на необычный памятник или фанаты пришли, чтобы помянуть автора, творчество которого очень нравится, ничего плохого в этом нет", – сказал специалист.

При этом некоторые случаи могут быть классифицированы как надругательство над местами захоронения (ст. 244 УК РФ). В том числе оставление пустой бутылки из-под алкоголя или мусора, нанесение граффити, публикация фото с похабной надписью. Наказание может варьироваться от штрафа в размере максимум 40 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев, заключил Конышев.

