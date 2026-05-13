Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:44

Общество
Главная / Новости /

Адвокат Конышев: прогулка по кладбищу может обернуться лишением свободы

Адвокат предупредил о риске уголовной ответственности после прогулки по кладбищу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прогулка по кладбищу может обернуться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или лишением свободы на год по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Андрей Конышев.

СМИ ранее сообщили, что прогулки среди могил становятся все популярнее среди зумеров. Они уже положили начало новому тренду, который на Западе называют graveyard dating (кладбищенские свидания. – Прим. ред.).

По словам юриста, непосредственно прогулки по кладбищам не запрещены. Однако они могут подразумевать какие-либо увеселительные мероприятия или фотосъемку.

"Провокационная фотосъемка на кладбищах, в церквях, в местах, где люди приходят чтить память усопших родственников, например у Вечного огня, недопустима. Подростков замечали, когда они фотографировались рядом с ним в странных позах, распивали алкоголь и курили", – отметил Конышев.

По словам адвоката, чаще всего за такие действия не лишают свободы. К такому наказанию прибегали лишь в громких случаях, например, когда блогеры танцевали в храме.

Конышев также напомнил, что на кладбищах есть красивые памятники писателям. Поклонники их творчества фотографируются, чтобы проявить почтение. Однако в теории, чтобы сфотографировать памятник на кладбище, надо спросить разрешение у родственников усопшего, если они есть.

"Но в этом вопросе тонкая грань: если просто проходили мимо, постояли, посмотрели на необычный памятник, или фанаты пришли, чтобы помянуть автора, творчество которого очень нравится, ничего плохого в этом нет", – уточнил эксперт.

При этом некоторые случаи могут быть классифицированы как надругательство над местами захоронения, отметил юрист. К таковым относятся оставление пустой бутылки из-под алкоголя или мусора, нанесение граффити, публикация фото с непристойной надписью. Наказание за это может варьироваться от штрафа в размере максимум 40 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев.

Ранее эксперты отметили другой тренд зумеров – на посещение храмов и поиск пары на богослужениях. Подобная тенденция особенно развита в США, однако ее подхватили и в России. Зумеры общаются после служб, встречаются в кофейнях, вместе читают религиозную литературу и продолжают общение онлайн.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика