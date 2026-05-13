Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 17:36

Политика

Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине

Фото: 123RF.com/gerain0812

Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине на возмездной основе. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита "Бухарестской девятки".

"На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Пеллегрини уточнил, что Словакия вложила значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая в настоящее время составляет около 3% ВВП страны. За счет этих инвестиций республика стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, подчеркнул он.

Тем временем Еврокомиссия планирует передать Украине 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари пояснил, что 5,9 миллиарда из выделенных денег направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь. Также для Киева будут закуплены беспилотники.

Новости мира: США сократили помощь Украине на 99%

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика