Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине на возмездной основе. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита "Бухарестской девятки".

"На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Пеллегрини уточнил, что Словакия вложила значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая в настоящее время составляет около 3% ВВП страны. За счет этих инвестиций республика стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, подчеркнул он.

Тем временем Еврокомиссия планирует передать Украине 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари пояснил, что 5,9 миллиарда из выделенных денег направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь. Также для Киева будут закуплены беспилотники.