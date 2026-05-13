Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 21:35

Политика

Юрию Дудю грозит штраф до 50 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Административный протокол о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган был зарегистрирован Лефортовским судом Москвы. Наказание за такое нарушение – штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года Дудя заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. Дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимый при этом отсутствовал. Он также не признавал вину по уголовному делу.

Позже суд ужесточил приговор. В частности, Дудь не может администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на протяжении 3 лет.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика