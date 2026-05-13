13 мая, 21:21

В мире

Суд в Германии признал уменьшение размера шоколада Milka обманом потребителей

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Суд в Германии постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение из-за уменьшения размера шоколадных плиток Milka. Об этом говорится в решении суда.

Производитель на фоне возросших цен на какао-бобы начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо обычных 100 граммов. При этом внешне упаковка не изменилась.

"Уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей", – говорится в решении суда.

Однако судьи подчеркнули, что само по себе уменьшение размера шоколадной плитки законно. Отмечается, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку "четкое, внятное и явное" указание на изменение ее содержания.

По данным агентства DPA, производитель уже оспорил решение суда в вышестоящей инстанции.

Ранее цены на фисташки в Иране достигли восьмилетнего максимума. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил глобальные цепочки поставок. Фисташки используют в качестве самостоятельной закуски и ингредиента для мороженого, шоколада и напитков.

судыза рубежомеда

Главное

