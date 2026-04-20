Ozon и WB проверят пюре HiPP после сообщений за рубежом про крысиный яд

Маркетплейсы Ozon и Wildberries проверят пюре HiPP после сообщений об обнаруженном крысином яде, рассказали телеканалу "360" представители компаний.

В Ozon отметили, что всю продукцию бренда, представленную на маркетплейсе, поставляет официальный дистрибьютор ООО "ХИПП РУСЬ". Таким образом, детское пюре производится на заводе в Калининграде, а не импортируется.

"Тем не менее безопасность детей – безусловный приоритет", – отметили в маркетплейсе.

Кроме того, представители Ozon связались с поставщиком для получения полной информации. При получении рекомендаций от поставщика или регуляторов будут приняты меры, вплоть до временной блокировки карточек товара.

Wildberries также проведет проверку детского питания данной компании на предмет выявления некачественных партий. В компании указали на то, что уделяют внимание безопасности и качеству продукции, которая представлена на витрине.

Ранее сообщалось, что в Австрии в одной из банок детского питания HiPP, изъятой из-за опасений по поводу безопасности, нашли крысиный яд. Компания не исключила возможность попадания в продукт опасного вещества. После этого товар начали отзывать из более чем 1 тысячи супермаркетов.

Полиция отметила, что на дне поврежденных банок находилась наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба.

