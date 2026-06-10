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10 июня, 08:36

Происшествия

Панорама "Оборона Севастополя" практически уничтожена из-за атаки украинского БПЛА

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" практически уничтожена в результате атаки украинского БПЛА. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

"Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов города-героя. <…> великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", – написал Развожаев.

Пожару в здании музея-панорамы присвоен 4-й ранг. На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники.

По словам Развожаева, ситуация крайне сложная. Однако он подчеркнул, что панорама "как стояла, так и будет стоять над Севастополем".

Об ударе украинского беспилотника по зданию панорамы стало известно ночью 10 июня. В результате атаки загорелась крыша здания.

Комментируя произошедшее, Развожаев напомнил, что в период Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации.

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