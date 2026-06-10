Емкость с топливом загорелась в Ростовской области при атаке БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание емкости с топливом произошло в Миллеровском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитого БПЛА. Об этом сообщил глава области Юрий Слюсарь.

На место ЧП уже направили необходимые силы и средства экстренных служб. Сообщения о возможных пострадавших пока не поступали, другие подробности случившегося выясняются.

Воздушная атака ВСУ на регион продолжается, уточнил губернатор.

Ранее пожар вспыхнул на перевалочном комплексе в Новороссийске из-за атаки вражеского беспилотника. К месту происшествия сразу же прибыли пожарные подразделения.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС полностью потушили возгорание. В результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлекали 130 человек и 39 единиц техники.