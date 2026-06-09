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09 июня, 13:31

Происшествия

Тела еще двух азербайджанцев обнаружили после атаки беспилотников на суда в Азовском море

Фото: aztv.az

Спасатели нашли тела еще двух граждан Азербайджана, которые стали жертвами атаки беспилотников в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения", – уточнили в ведомстве.

До этого были найдены тела двух других азербайджанцев, которые погибли при этой атаке. Дипломаты уточнили, что их останки отправят на родину. Этот процесс будут сопровождать два человека, которые находятся сейчас в Ейске.

Ведомство также уточнило, что домой удалось отправить 19 граждан республики, которые пострадали при атаке БПЛА. Речь идет о членах экипажей двух кораблей. Они должны прибыть в республику уже во вторник, 9 июня.

Украинские беспилотники атаковали грузовые суда "Натра" и "Циркон" в Таганрогском заливе Азовского моря в ночь на 5 июня. В момент нападения на них находились 25 человек. Все они – граждане Азербайджана.

Изначально сообщалось о 5 погибших и 3 пострадавших. Однако позже выяснилось, что жертвами налета стали 4 человека, еще 4 получили повреждения. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркивало, что попавшие под удар корабли не принадлежат республике.

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