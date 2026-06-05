Украинские БПЛА атаковали в Азовском море корабли "Натра" и "Циркон"

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Корабли "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий размещен на сайте дипломатического ведомства.

"(Это. – Прим. ред.) в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры", – указала Захарова.

Оба корабля следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау. На обоих судах есть погибшие и раненые, включая граждан Азербайджана. Пострадавшим оказали содействие проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ России.

Представитель МИД выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Москва поддерживает контакты с посольством Азербайджана и МИД республики по поводу случившегося. Захарова подчеркнула, что РФ окажет необходимое содействие партнерам для выяснения обстоятельств ЧП и обеспечения консульского доступа к гражданам.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря. Погибли пять граждан Азербайджана, еще трое азербайджанцев получили ранения. Пострадавших разместили в городской больнице Ейска.

