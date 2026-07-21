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03:29

Политика

Индонезия ведет подготовку к поставкам нефти из России

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Индонезийская сторона приступила к подготовке импорта нефти и нефтепродуктов из России. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

По словам посла, физические отгрузки пока не начались, однако принципиальная договоренность была зафиксирована на высшем уровне. Толченов подчеркнул, что в настоящее время Джакарта находится именно на стадии подготовки к закупкам.

Главным сдерживающим фактором, по его оценке, остается вполне банальная в текущих геополитических реалиях причина – опасения индонезийских партнеров попасть под вторичные санкции со стороны США и Европы.

Ранее Индонезия договорилась о поставках в страну российской нефти и газа. Это произошло после переговоров Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Между ними также обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей и развитие инфраструктуры хранения и переработки.

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