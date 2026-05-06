Новости

06 мая, 01:56

Россия и Бангладеш обсуждают перспективы экспорта нефти

Фото: depositphotos/carloscastilla

Россия и Бангладеш обсуждают возможность начала поставок российской нефти. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Дакке.

В дипмиссии отметили, что бангладешская сторона проявила интерес к импорту российских энергоносителей на фоне глобального энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке и острой нехватки ресурсов в республике.

В настоящий момент профильные компании двух стран ведут соответствующие переговоры.

Ранее Индонезия договорилась о поставках российской нефти и газа. Это произошло во время переговоров Владимира Путина и лидера страны Прабово Субианто в Москве.

Также на встрече обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры хранения и переработки.

