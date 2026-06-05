Митинг в Брюсселе закончился массовыми беспорядками

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Митинг студентов и преподавателей против сокращения финансирования образования в Брюсселе перерос в массовые беспорядки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на De Standaard.

Протест проходил на центральном вокзале Брюсселя. В один момент участники стали запускать петарды, поджигать самокаты и разрушать инфраструктуру города. В итоге правоохранители задержали порядка 10 человек.

Причиной митинга послужил план властей по урезанию расходов на образование на 300 миллионов евро. Также правительство собирается поднять цены на обучение на 35% и увеличить нагрузку на преподавателей без повышения зарплат.

До этого акции протеста проходили в Австрии у Венского университета. Несколько тысяч человек тоже выступали против уменьшения финансирования вузов. Люди держали плакаты с лозунгами "Наука – не роскошь", "Руки прочь от наших университетов", "Демократии нужно образование", "Кто экономит на университетах – платит вдвойне", "Образование всегда окупается" и "Меньше бюджета = больше мотивации, да?".

Ранее массовые беспорядки произошли во Франции после финала Лиги чемпионов, где футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал победу над лондонским "Арсеналом" и второй раз подряд завоевал Кубок.

В результате столкновений и погромов 219 человек пострадали, а около 900 человек были задержаны. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, это на 45% больше, чем в прошлом году.