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05 июня, 09:25

Общество

Производитель Labubu планирует зарегистрировать в России новый бренд Kubo

Фото: wildberries.ru

Компания Pop Mart подала заявку на регистрацию в России бренда Kubo, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Rusprofile.

Pop Mart известен в России как производитель игрушек Labubu. Kubo – персонаж, который был создан художником Бао и теперь набирает популярность. Размер фигурки составляет около 7–10 сантиметров, а продаются они в формате "слепых коробок".

Девиз Kubo звучит как "Own Your Truth", что можно перевести как "Будь верен себе". В настоящий момент выпущено шесть коллекций, например Walks of Life ("Дороги жизни") и Select Your Character ("Выберите своего персонажа"), а также:

  • Breathing in ("Вдох");
  • 24/7 YOU ("24/7 ВЫ");
  • City of Sunset ("Город заката");
  • Angel’s Poem ("Поэма ангела").

Создатель Labubu Ван Нин в августе 2025 года попал в рейтинг 100 богатейших людей мира. На тот момент его активы оценивались в 26,5 миллиарда долларов, что позволило ему обогнать в рейтинге основателя PayPal Питера Тиля и президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

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