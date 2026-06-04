Агроном Воробьев назвал вред полива по листьям "распространенной байкой"

Москвичей ждут летние выходные с температурой до плюс 27 градусов без осадков, а к середине следующей недели воздух прогреется до плюс 30, предупредили синоптики. Какие работы на участке лучше не откладывать в июне – в нашем материале.

"Рекордов не ожидается"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жаркая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни благодаря теплому воздуху с запада, рассказал Москве 24 начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"В пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков. С утра местами возможны туманы, ночная температура – плюс 8–13 градусов. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов, во второй половине дня местами по области возможны кратковременные ливневые дожди и грозы", – отметил он.

По словам синоптика, в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры составят плюс 7–12 градусов (в центре города до плюс 14–16), а дневные – плюс 21–26.





Анатолий Цыганков начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России В воскресенье также переменная облачность без осадков, днем – 22–27 градусов, ночные температуры останутся на прежнем уровне. Каких-либо погодных рекордов не ожидается.

При этом, по словам специалиста, будет расти атмосферное давление. В пятницу оно составит 749 миллиметров ртутного столба, в субботу – 753, в воскресенье 754, что в пределах нормы. После выходных давление начнет снижаться: в понедельник опустится до 752, во вторник – до 748, в среду – до 745, отметил специалист.

"Температура при этом продолжит расти: в понедельник она останется на уровне предыдущих суток, во вторник – плюс 24–29 градусов, в среду, предварительно, 25–30", – резюмировал Цыганков.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил жителей столицы, что в конце июня и начале июля ожидается жаркая погода – от плюс 25 до плюс 30 градусов. В середине третьей декады июня температура в столичном регионе может временно опуститься ниже плюс 20, но уже через пару дней снова станет теплее.

Осадки в первый летний месяц не превысят показателей нормы, однако в отдельные дни не исключены дожди и грозы, обратил внимание эксперт.

"Земля засыхает"

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал Москве 24, что ожидаемая температура в столичном регионе неопасна для урожая. Однако из-за того, что ранее прошли достаточно серьезные осадки и установилась теплая погода, в огородах активно растет трава.

"На газоне ее нужно косить по мере отрастания. Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать, иначе трава вырастет крупной и "забьет" все растения. Желательно делать это после дождя, когда земля влажная, в противном случае корни выдергиваются из почвы сложнее", – отметил эксперт.

По его словам, после прополки нарушается корневая система и сорняков, и культурных растений, поэтому посадки обязательно нужно полить. На следующий день стоит разрыхлить почвенную корку, поскольку земля засыхает и влага испаряется.

"Начало лета – время внесения азотных удобрений – селитры (аммиачная, калийная, натриевая, кальциевая). Это нужно делать внимательно, согласно указаниям на упаковке. Когда нитратов слишком много, они становятся вредными для здоровья. Карбамид (мочевина) – другое азотное удобрение: в нем нитратов нет, но здесь тоже нужно соблюдать инструкцию", – подчеркнул агроном.





Михаил Воробьев биолог, агроном Если в теплице начинают цвести помидоры, при температуре внутри 30–35 градусов и выше пыльца овощей погибает и плоды не завязываются. Поэтому обязательно стоит проветривать парник. Если он стоит на палящем солнце, важно прикрыть его любым способом – спиленными ветками лиственных деревьев, неткаными материалами, дающими легкую ажурную тень и так далее. Также помогут препараты, способствующие образованию завязей: они повышают живучесть пыльцы и благоприятствуют опылению.

Эксперт прокомментировал мнение о вреде полива по листьям, так как капли якобы станут линзами и прожгут их. Воробьев назвал это "распространенной байкой", и на самом деле растения не пострадают.

"Некоторое повреждение может наблюдаться лишь на рассаде, которую только-только вынесли из комнаты, потому что листья очень нежные и реагируют на температурное превышение. В итоге могут остаться белесые пятна", – пояснил биолог.

Однако сейчас рассада уже высажена и поливать ее можно в любое время. Оптимальный вариант – теплой водой утром, но это сложно, поскольку после ночи она становится прохладной. Поэтому обычно поливают тогда, когда удобно огородникам, заключил Воробьев.

