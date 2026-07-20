Показ "Одиссеи" Нолана в Москве оказался под вопросом

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures, Wildside Media

Столичные кинотеатры не могут подтвердить показ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей кинозалов.

В кинотеатре "Люксор Гудзон" пояснили, что расписание обновляется еженедельно, поэтому окончательная информация появится позже.

"Мы сами следим и ждем, 23 июля по идее должен быть", – рассказали в кинотеатре.

В сети "Космик" отметили, что показ фильма зависит от того, удастся ли договориться о его прокате. Там добавили, что подобные картины получить непросто, поэтому вероятность показа пока остается неопределенной.

В свою очередь, сеть "Каро" сообщила, что показывать фильм не планируют, поскольку он не вышел в официальный российский прокат. Аналогичную позицию заняли и в "Москино", где подчеркнули, что демонстрируют только официальные релизы и не работают с фильмами из "теневого проката".

Минкультуры РФ заявило ТАСС, что заявка на прокатное удостоверение для "Одиссеи" не поступала.

Мировая премьера картины состоялась 6 июля в Лондоне, а в широкий прокат она вышла 17 июля. Сюжет рассказывает о царе Итаки Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к своей супруге Пенелопе, преодолевая гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами.

За первый уикенд фильм заработал 264,1 миллиона долларов, став лучшей лентой в карьере режиссера по кассовым сборам. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие.

Ранее актер Дуэйн Джонсон подтвердил, что студия Disney уже работает над третьей частью анимационного фильма "Моана". По его словам, к работе над сценарием вернутся Джаред Буш и Дана Леду Миллер.