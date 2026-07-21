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21 июля, 08:24

Город

Два помещения для бизнеса на Маросейке выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два нежилых помещения площадью 209,6 и 260,5 квадратного метра в Басманном районе выставлены на открытые аукционы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Объекты расположены на втором этаже дома, стоящего на Маросейке недалеко от станции метро "Китай-город". Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

"Расположение в центре города удобно для посетителей и сотрудников будущего учреждения и может положительно повлиять на срок окупаемости бизнеса и его продвижение", – обратил внимание Пуртов.

По его словам, помещения имеют свободное назначение и подходят для любого вида бизнеса: в них можно разместить офисы с кофейней и зонами обслуживания клиентов, клиники широкого профиля и другие организации сферы услуг.

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа. Сами аукционы пройдут 18 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Побороться за еще одно нежилое помещение в Измайлове предприниматели смогут уже 7 августа. Объект находится на последнем этаже трехэтажного здания в Заводском проезде.

Коммерческое помещение находится в шаговой доступности от станции метро "Измайловская", что может обеспечить стабильный поток клиентов. В объекте свободного назначения можно разместить центр дополнительного образования, юридическую фирму или офис.

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