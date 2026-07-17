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17 июля, 09:16

Город

На городские торги выставлены два крупных помещения на улице Мельникова в Москве

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставили два крупных помещения для бизнеса на улице Мельникова в Таганском районе Москвы, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента города по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Нежилые помещения площадью до 300 квадратных метров, доступные на городских торгах, предоставляют маневр для адаптивного бизнеса", – указал он.

Эти помещения позволяют инвесторам реализовать полноценный флагманский концепт либо разделить пространство для сдачи в аренду нескольким организациям. Общая площадь выставленных на торги помещений превышает 262 и 282 квадратных метра.

"Свободное назначение позволит открыть практически любой бизнес", – отметил Пуртов.

Оба помещения расположены по адресу улица Мельникова, дом 2. Все они находятся на первом этаже и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа, аукционы пройдут 18 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что за первое полугодие текущего года на городских аукционах реализовали 46 нежилых зданий. Их общая площадь превысила 17,5 тысячи квадратных метров. Приобретенные объекты используются для ведения бизнеса, в частности в торговле, медицине, образовании, культуре и предоставлении услуг.

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