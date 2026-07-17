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17 июля, 09:23

Политика

Более 60 сенаторов США поддержали проект о "сокрушительных санкциях" против РФ

Фото: 123RF.com/deddlebug

Более 60 американских сенаторов выступили соавторами законопроекта о новом пакете санкций против России. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Автором инициативы является покойный сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В СМИ отметили, что документ носит двухпартийный характер и число его сторонников уже достаточно для голосования в сенате.

"Двухпартийная инициатива по принятию пересмотренного пакета санкций против России <...> имеет более 60 соавторов – этого достаточно для голосования в сенате. Самым большим оставшимся препятствием является получение времени для обсуждения в Палате представителей", – говорится в материале.

По данным журналистов, лидеры Республиканской партии уже провели телефонные консультации с другими сенаторами, чтобы выяснить, есть ли возражения против вынесения документа на рассмотрение в конгрессе. Таким образом законодатели пытаются "как можно быстрее продвинуть его принятие".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по новому санкционному законопроекту против России, инициированному Грэмом, будет принято в ближайшее время. Законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% для стран – импортеров российских нефти и газа.

При этом сообщалось, что американский лидер намерен принять двухпартийный пакет антироссийских санкций. Трамп признал, что покойный сенатор, известный своей непримиримой позицией, добивался продолжения конфликта на Украине.

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