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17 июля, 09:04

Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом на переезде в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нижегородской области на железнодорожном переезде станции Каликино грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги (ГЖД).

Инцидент произошел ночью 17 июля. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП задержались три поезда дальнего следования. Состав № 32 сообщением Киров – Москва опоздал на 30 минут, поезд № 31 Москва – Киров – на 1 час 16 минут, а № 109 Новый Уренгой – Москва – на три часа.

Ранее похожая ситуация случилась на железнодорожном переезде между станциями Гермечек и Качалай в Дагестане. Там столкнулись пассажирский поезд и "КамАЗ". В результате травмы получил водитель автомобиля. О пострадавших среди пассажиров состава информация не поступала.

Причиной ДТП стал выезд грузовика на пути перед приближающимся поездом. По факту случившегося проверку организовала Южная транспортная прокуратура.

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