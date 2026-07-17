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17 июля, 10:09

Спорт

Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Фото: Getty Images/Kevin C. Cox

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Ole.us.

По данным источника, за последние часы дым от пожаров распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго уже отменили часть уличных мероприятий, а также матч регулярного чемпионата MLS между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс".

Если уровень загрязнения воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола (FIFA) готова применить специальные протоколы для оценки необходимости изменений в проведении матча. Официальных заявлений о переносе финала пока не поступало.

Ранее сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче мундиаля. Встреча прошла в Атланте в США.

Таким образом, в финале турнира аргентинцы сыграют с испанцами. Решающая игра турнира должна состояться 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде. СМИ писали, что американский президент Дональд Трамп планирует принять участие в церемонии награждения победителей.

Аргентина сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026 19 июля

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