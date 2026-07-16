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16 июля, 13:53

Спорт

FIFA может оштрафовать сборную Аргентины из-за провокационного политического баннера

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Международная федерация футбола (FIFA) может оштрафовать сборную Аргентины из-за появления провокационного политического баннера в ходе чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на BBC Sport.

После победы над сборной Англии аргентинские футболисты продемонстрировали баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas, что означает "Мальвинские (Фолклендские) острова – аргентинские". В спортивной федерации нашли этот поступок непристойным и обвинили Аргентину в нарушении правил чемпионата о политических акциях, а также в ненадлежащем поведении команд.

При этом официальные власти государства поддержали футболистов. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль прокомментировала в соцсетях победу сборной кадрами аргентинских солдат. Британские власти, в свою очередь, потребовали провести расследование инцидента.

Фолклендские (Мальвинские) острова находятся в Атлантическом океане. Официально они принадлежат Великобритании, но это оспаривает Аргентина. В 1982 году между странами произошла Фолклендская война, которая закончилась поражением Буэнос-Айреса.

Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, переиграв в полуфинале команду Англии со счетом 2:1 в ночь на 16 июля.

Для сборной Аргентины этот финал станет седьмым на чемпионатах мира. В финале, который пройдет 19 июля, Аргентина сыграет с командой Испании, ранее обыгравшей французов (2:0). При этом для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории.

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